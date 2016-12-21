В Одесі у всіх госпіталізованих з грипом виявили штам H3N2, повідомляє ТСН.

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Тим часом у місті хворих так званим свинячим грипом поки що не виявили.

Читайте такожЕпідеміологи прогнозують пік епідемії грипу в Україні в лютомуОдеські медики пильно стежать за перебігом епідемії, тому що в минулому році було зафіксовано найбільше летальних випадків через грип саме в Одеській області.