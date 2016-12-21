В Одесі у всіх госпіталізованих з грипом виявили штам H3N2
18:53, 21 грудня 2016Новини регіонів
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Тим часом у місті хворих так званим свинячим грипом поки що не виявили.
В Одесі у всіх госпіталізованих з грипом виявили штам H3N2 / ТСН
В Одесі у всіх госпіталізованих з грипом виявили штам H3N2, повідомляє ТСН.
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Тим часом у місті хворих так званим свинячим грипом поки що не виявили.
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