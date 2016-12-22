У Черкаській області в школах призупинили навчання через грип та ГРВІ

У Черкаській області у всіх школах з 22 грудня припинено навчальний процес через зростання захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Черкаській облдержадміністрації.

Голова комісії, керівник апарату Черкаської ОДА Сергій Овчаренко повідомив, що із завтрашнього дня і до 31 грудня в усіх школах області призупинять навчальний процес.

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«У лікувально-профілактичних, оздоровчих, дошкільних, інтернатних закладах та місцях масового перебування людей посилять дезінфекційний режим. Також у цей період заборонено проведення культурно-масових розважальних заходів», - розповів Овчаренко.

Також комісія рекомендує призупинити навчальний процес у вишах області.

За інформацією прес-служби облдержадміністрації, у Черкаській області епідеміологічний поріг перевищено на 19,6%. Темп приросту захворюваності порівняно з показниками минулого тижня надзвичайно високий – майже 33%.

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