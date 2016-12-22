В Одесі затримали двох осіб при отриманні посилки з 500 таблетками психотропу

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали в поштовому відділенні двох осіб при отриманні посилки з 500 таблетками психотропного препарату.

Читайте такожНаркотики впливають на моральні судження людейЯк повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, 21 грудня правоохоронці затримали двох осіб в одному з поштових відділень Одеси при отриманні міжнародного відправлення. «Співробітники спецслужби виявили в пакеті, який відправлено з однієї з країн Бенілюксу 500 пігулок психотропного препарату МДМА», - розповіли в прес-службі.

Надалі під час обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники СБУ вилучили три пакети з наркотичною речовиною PVP і виявили нарколабораторію, в якій ділки планували виготовляти товар на продаж.

Читайте такожНаркоманія у жінок часто починається зі знеболюючих препаратівВідкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Довідка УНІАН. Метилендіоксиметамфетамін, МДМА - напівсинтетична психоактивна сполука амфетамінового ряду, що належить до групи фенілетиламін. Сленгова назва таблетованої форми - екстазі. Входить до числа найбільш популярних наркотиків.