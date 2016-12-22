Житомирська облрада затвердила програму розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги

Житомирська обласна рада затвердила програму розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню на 2016-2020 роки вартістю понад 211 млн грн

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

Розробником цієї програми є управління охорони здоров’я Житомирської ОДА.

Згідно з документом, програма фінансуватиметься з державного, обласного бюджетів, медичної субвенції та інших надходжень. Для її реалізації у 2017 році планується використати 210 млн 635 тис. грн.

Читайте такожРада прийняла закон про зміну фінансування медицини та соціальної сфериМетою програми є, зокрема, модернізація матеріально-технічної бази Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського - провідної лікарні області.

Також кошти програми спрямують на проведення реформи третинного рівня надання медичної допомоги в умовах реформування органів місцевого самоврядування.

В рамках реалізації цієї програми, серед іншого, планується створити реєстр пацієнтів лікувально-профілактичних закладів з числа тих мешканців області, які страждають на найбільш поширені соціально значущі хронічні неепідемічні захворювання.