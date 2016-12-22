Закарпатська облрада виділила 87,8 млн грн на боротьбу з онкозахворюваннями

Закарпатська обласна рада затвердила обласну Програму боротьби з онкозахворюваннями у Закарпатті на період до 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії облради.

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Як зазначено в поясненні до програми, в структурі смертності населення області злоякісні новоутворення на другому місті після серцево-судинної патології. В області щороку вперше реєструється близько 3000 випадків злоякісних новоутворень, протягом року від них помирає близько 1600 хворих. Показник смертності населення області від злоякісних новоутворень зростає швидшими темпами, ніж показник захворюваності.

Згідно з документом, проектна потужність обласного онкодиспансеру становить 135 ліжок при тому, що фактично розгорнуто вже 250 ліжок, а розрахункова потреба ліжок для лікування хворих злоякісними новоутвореннями становить 370.

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«Причиною несприятливої епідеміологічної ситуації з онкологічної патології є суттєві недоліки організації проведення профілактики та ранньої діагностики передракових захворювань та злоякісних новоутворень, недостатнє забезпечення медичними засобами та реактивами для скринінгових обстежень. Потребує заміни та оновлення обладнання для профілактичних обстежень, діагностики та лікування злоякісних новоутворень», - йдеться в документі.

Читайте такожХірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простатиВиходячи з цього, метою програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та забезпечення лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 87,8 млн грн, фінансування передбачене з обласного бюджету.