У Чернівцях з 26 грудня призупинять заняття в школах через ГРВІ

У Чернівцях у зв'язку з високим рівнем захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями зимові шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше – з понеділка, 26 грудня.

Читайте такожУ Черкаській області в школах призупинили навчання через грип та ГРВІПро це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника управління освіти міської ради Олена Кузьміна.

«У зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ серед школярів ми прийняли рішення про те, щоб почати зимові шкільні канікули на тиждень раніше. Вони стартують 26 грудня і триватимуть до 13 січня включно. А з 16 січня 2017 року розпочнеться другий семестр», - повідомила вона.

Читайте такожУ Чернігові припинені заняття в школах через грип та ГРВІЯк повідомляв УНІАН, у Чернівцях з 29 листопада по 12 грудня було призупинено навчальний процес в загальноосвітніх школах через зростання рівня захворюваності дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Довідка УНІАН. У Чернівцях функціонує 51 загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності.