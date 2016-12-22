Закарпатська облрада виділила 41 млн грн. на боротьбу з інфекціями

Закарпатська обласна рада затвердила Програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними захворюваннями протягом 2017-2021 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час чергової сесії.

Як йдеться у пояснювальній записці до програми, мета програми полягає у забезпеченні епідемічного благополуччя населення області шляхом зниження рівня поширеності інфекції, забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів в області, для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідності й смертності тощо.

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У документі зокрема зазначено, що Закарпатська область, як і деякі інші західні області, характеризується ендемічністю захворювання на гепатит А, нерівномірністю поширення захворювань по роках та адмінтериторіях, реєстрацією циклічних підйомів.

«Порівняно зі середньостатистичними показниками по Україні в області щорічно реєструється постійно підвищений рівень захворюваності в 9-12 разів», - йдеться в документі.

Планується, що виконання програми дасть змогу визначити реальний рівень захворюваності шляхом підвищення якості своєчасної діагностики, забезпечити вакцинацією проти вірусного гепатиту В осіб із групи ризику, охопити лікуванням не менш як 30% хворих на вірусні гепатити В і С, а також знизити рівень інвалідності внаслідок захворювання вірусним гепатитом.

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