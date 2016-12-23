Київрада створила міський Центр громадського здоров'я

Київська міська рада створила комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр громадського здоров'я».

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні Київради.

Депутати доручили КМДА затвердити Статут новоствореного підприємства та здійснити відповідні організаційно-правові заходи по створенню Центру.

Водночас Київрада визначила розмір статутного капіталу Центру в сумі 1 тис. грн, сформованого, як зазначається в рішенні, за рахунок грошового внеску власника.

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Як пояснювалося на засіданні, створення міського центру громадського здоров’я безпосередньо пов’язане з укладенням Україною Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Підприємство формується на основі вивчення міжнародного досвіду, за зразком європейських та американських центрів контролю та попередження захворюваності.

Основними завданнями нового центру будуть попередження інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, грип, поліомієліт, гепатити, інші), підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб, пропагування здорового способу життя, здійснення оцінки ризиків та відповідних лабораторних досліджень.