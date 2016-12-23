Одеська облрада вирішила створити центр соціально небезпечних хвороб

Одеська обласна рада вирішила створити центр соціально небезпечних хвороб.

Як передає кореспондент УНІАН, проект «Одеський обласний Центр соціально небезпечних хвороб (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, парентеральні гепатити)» затверджено сьогодні на засіданні сесії.

Читайте такожКиїврада створила міський Центр громадського здоров'яЗгідно з рішенням, за межі міста, зокрема, перенесена комунальна установа «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер», в даний час розташована в центрі Одеси, в курортній зоні – на вулиці Бєлінського.

Читайте такожУ центрі Одеси виклали з лампадок стрічку, що символізує боротьбу зі СНІДомЯк зазначив депутат облради Анатолій Садовник, у створенні вищезгаданого центру візьмуть участь «закордонні партнери», а фінансування місцевих рад передбачається в розмірі 10-20%. Планується, що новий заклад розмістять у селі Холодна Балка, куди з центру Одеси перебазується протитуберкульозний диспансер.

Зазначається, що конкретна вартість проекту буде оголошена пізніше.