У Києві госпіталізували чотирьох потерпілих через конфлікт під час знесення МАФів

У Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, в результаті чого з тілесними ушкодженнями госпіталізовані чотири людини.

Читайте такожУ Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей без нагляду - одна дитина померла

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП в місті Києві, наразі конфлікт припинено.

Зазначається, що поліція забезпечила охорону порядку.

Читайте такожУ Львові госпіталізували 30-річного чоловіка, якого збив вантажний поїзд

Як повідомляв УНІАН, напередодні поліція заявляла про п'ятьох постраждалих, двох правоохоронців та трьох цивільних громадян під час знесення МАФів на вулиці Політехнічній у столиці.

У Києві за півроку демонтували понад 1 тисячу незаконних МАФів.