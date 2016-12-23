У Києві госпіталізували чотирьох потерпілих через конфлікт під час знесення МАФів
Стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, в результаті чого з тілесними ушкодженнями госпіталізовані чотири людини.
У Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, в результаті чого з тілесними ушкодженнями госпіталізовані чотири людини.
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Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП в місті Києві, наразі конфлікт припинено.
Зазначається, що поліція забезпечила охорону порядку.
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Як повідомляв УНІАН, напередодні поліція заявляла про п'ятьох постраждалих, двох правоохоронців та трьох цивільних громадян під час знесення МАФів на вулиці Політехнічній у столиці.
У Києві за півроку демонтували понад 1 тисячу незаконних МАФів.