Одеська облрада виділила додатково 16,6 млн грн обласній лікарні і онкодиспансеру

Одеська обласна рада ухвалила рішення про виділення додатково 16,6 млн грн Одеській обласній клінічній лікарні та Одеському обласному онкологічному диспансеру на закупівлю медикаментів в 2017 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні сесії після звернення до депутатів керівництва цих медустанов про катастрофічну ситуацію з забезпеченням медикаментами.

Зокрема, як зазначив головний лікар обласної лікарні Юрій Гульченко, вже давно пацієнтам лікарні доводиться купувати ліки за свій рахунок, проте є низка препаратів, які люди придбати не можуть.

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"Вперше у депутатів прошу 3,5 млн грн, щоб з чимось ми могли почати рік до проведення закупівель. Поточний рік ми проіснували лише за рахунок благодійних фондів, добрих людей", — заявив він.

Гульченко додав, що необхідно закупити наркотичні речовини для наркозу, кисень та ін.

За словами головного лікаря онкологічного диспансеру Олега Лук'янчука, в даний час в регіоні офіційно зареєстровано 64 тис. онкохворих. Щороку хвороба вражає 8 тис. жителів регіону, з яких 3 тис. приречені, так як медики не мають можливості надати їм адекватну допомогу.

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Зараз, за словами медика, ліків, які видаються пацієнтам безкоштовно, залишилося лише на 3 тижні.

Депутати підтримали рішення про виділення на закупівлю ліків для онкологічного диспансеру 13 млн грн, для обласної лікарні - 3,5 млн грн.