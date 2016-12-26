В Івано-Франківську оголосили карантин у школах через грип та ГРВІ

У школах Івано-Франківська сьогодні розпочався карантин через зростання захворюваності на ГРВІ та грип.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі.

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