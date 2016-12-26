У Луцьку презентували перше періодичне видання шрифтом Брайля.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Волинської організації Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.

За його словами, пілотний примірник тижневика «Сім’я й дім» презентували 21 грудня під час урочистостей із нагоди 20-літнього ювілею видання. Він містить 10 текстів на 28 сторінках формату А4. Перше періодичне видання, яке зможуть почитати незрячі і слабозорі, видав холдинг «Сid Media Group» у партнерстві з Волинським осередком ГО «Генерація успішної дії».

Читайте такожВзимку потрібно обов'язково носити сонцезахисні окуляри - лікаріТираж першого номера тижневика шрифтом Брайля складе до 30 примірників, буде розповсюджуватися безкоштовно і адресно, а також надійде в місцеву організацію «Українське товариство сліпих» та Круповський навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами зору.

«Фінансові витрати, пов’язані з друком газети, узяв на себе холдинг «Сid Media Group» у рамках корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Спеціалісти з ГО «Генерація успішної дії» виконали друк на власному обладнанні. Партнером проекту стала також і Волинська обласна друкарня», - розповів Ткачук.

Читайте такожЛікарі встановили, що фастфуд може призвести до зниження зоруЯк зауважив Ткачук, аби такі проекти продовжувалися, розпочато збір коштів на брайль-бокс, який має здатність за хвилину видрукувати 15 сторінок шрифтом Брайля.