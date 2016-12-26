У столиці продовжує знижуватися рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У столиці продовжує знижуватися рівень загальної захворюваності на грип і ГРВІ.

Читайте такожУ Києві через грип та ГРВІ закрито майже 100 шкілПро це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Так, за його даними, минулого тижня, 19-25 грудня, в місті зареєстровано 46 419 тис. хворих, що на 4,6% нижче порівняно з попереднім тижнем.

«Зараз у столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей, навпаки, спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% порівняно з попереднім тижнем. У структурі захворюваності за 51-й тиждень діти становлять 59,4%, переважно хворіють діти у віці від 5 до 14 років (14930 осіб)», - сказав Поворозник.

Читайте такожУ Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіло 20% учнівЗа його словами, в установи охорони здоров'я міста 19-25 грудня госпіталізовані 574 особи, з них 266 - діти.

«За поточний тиждень в кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакциновано проти грипу 687 осіб, з початку епідемічного сезону вакциновано 11074 людини, з них 2257 дітей», - додав заступник голови КМДА.