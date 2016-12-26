У центрі Львова на зупинці транспорту знайшли 10 розбитих медичних термометрів

У центрі Львова невідомі 23 грудня розбили медичні термометри на зупинці громадського транспорту на проспекті Свободи.

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Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, до якого надійшло повідомлення від перехожих про знахідку.

Поліція і рятувальники, які прибули на місце, виявили на прохідній частині тротуару розбиті медичні термометри, ртуть з яких витекла на проїжджу частину.

Читайте такожВінниччина: у занедбаному будинку виявлено понад 9 тис. ламп, що містять ртутьВідділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС у Львівській області була проведена демеркуризація на площі 3 квадратних метри, пошкоджені термометри були передані для подальшої утилізації.

За даним фактом проводиться дослідча перевірка.