У Дніпропетровській області підліток госпіталізований з опіками 60% тіла після самопідпалу

Криворізький школяр вирішив повторити трюк відомого блогера і опинився в лікарні з опіками 60% тіла, повідомляє сайт міста Дніпра.

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В результаті 11-річний школяр облив себе бензином і підпалив. В цей час його друзі знімали все, що відбувається, на відео.

"Зйомки" закінчилися трагічно. З опіками "головний герой" відео потрапив в реанімацію. Як виявилося, свій трюк юний каскадер репетирував цілих два тижні, але щось пішло не так.

Читайте такожЖитомирщина: підліток отримав 50% опіків тіла через селфі на даху поїзда- Хлопчики з нормальних благополучних сімей. Як пояснили діти, вони хотіли заробити на своїх відео грошей. У постраждалого підлітка 60% опіків тіла, його стан важкий. На місці слідчо-оперативна група опитувала свідків і з'ясовувала всі подробиці події, - повідомляє прес-служба поліції Кривого Рогу.

Швидше за все, адміністративну відповідальність понесуть лише батьки юних блогерів, за те, що не встежили за дітьми.