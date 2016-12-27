Школи Одеси через грип закривають на карантин
15:49, 27 грудня 2016Новини регіонів
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Чиновники рекомендують завтра не відвідувати навчальні заклади Одеси через значне зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.
За тиждень в Одеській області на грип або ГРВІ захворіли 18 тисяч людей / Фото УНІАН
Школи Одеси через грип та ГРВІ закривають на карантин. За останні сім днів в області на застудні захворювання захворіли 18 тисяч осіб, понад половину - діти до 14 років, повідомляє ТСН.
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Зростає і кількість госпіталізованих. Зараз у лікарнях Одеської області з діагнозами грип чи ГРВІ - близько семисот хворих. Крім введення карантину, фахівці рекомендують обмежити в Одеській області масові заходи.
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