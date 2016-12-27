Школи Одеси через грип закривають на карантин

15:49, 27 грудня 2016
Новини регіонів
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Чиновники рекомендують завтра не відвідувати навчальні заклади Одеси через значне зростання показників захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.

Фото УНІАН

Школи Одеси через грип та ГРВІ закривають на карантин. За останні сім днів в області на застудні захворювання захворіли 18 тисяч осіб, понад половину - діти до 14 років, повідомляє ТСН.

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Зростає і кількість госпіталізованих. Зараз у лікарнях Одеської області з діагнозами грип чи ГРВІ - близько семисот хворих. Крім введення карантину, фахівці рекомендують обмежити в Одеській області масові заходи.

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