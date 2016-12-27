У Києві відкрився новий Центр соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю

Як повідомляє урядовий портал, у центрі проходитимуть соціальну реабілітацію діти від народження до 18 років.

Читайте такожУ столиці на аукціоні зібрали 129 тис. грн на спецобладнання для будинку дитини

Передбачається, що реабілітацію одночасно зможуть проходити близько 70 дітей на день на денному перебуванні.

Сьогодні на відкритті закладу були присутні, зокрема, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко та Київський міський голова Віталій Кличко.

«Україна рухається до європейських стандартів, у тому числі й щодо надання соціальної підтримки дітям з інвалідністю. Відкриття цього надсучасного Центру соціальної реабілітації – це один із кроків на цьому шляху. Ми відходимо від інтернатної форми роботи з дітьми з інвалідністю й починаємо поступовий перехід до інклюзивного виховання та інклюзивної освіти. У цьому центрі створені всі умови для розвитку дітей з інвалідністю, щоби підготувати їх до здобуття базової, загальної, середньої освіти та забезпечити всі умови для адаптації дітей до звичайного життя», – повідомив Розенко.

Читайте такожПідписано закон щодо соцзахисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами

Також він звернув увагу на необхідність вирішення питання щодо доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю. «Кожен чи то міський, чи то районний голова повинен усвідомити – жоден новий об’єкт місцевої інфраструктури не може бути введений в експлуатацію без забезпечення належного доступу для осіб з інвалідністю», – сказав Розенко.