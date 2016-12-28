В Одесі посилено протиепідемічний режим у місцях масового перебування людей

В Одесі у всіх школах з 28 грудня призупиняється навчальний процес через зростання захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, в Одесі введені обмежувальні заходи на період зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Читайте такожШколи Одеси через грип закривають на карантинЗазначається, що за пропозицією Держпродспоживслужби і департаменту охорони здоров'я міської ради комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради прийняла рішення ввести обмежувальні заходи на період зростання захворюваності на грип та ГРВІ в Одесі.

«У місті посилено протиепідемічний режим у місцях масового перебування людей, до яких належать: аеропорт, вокзал, автовокзали, дитячі дошкільні установи, школи, підприємства, заклади культури і освіти і торгівлі незалежно від форми власності», - розповіли в міськраді.

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У всіх лікувально-профілактичних установах Одеси введено заборону на відвідування пацієнтів у стаціонарах і масковий режим. Також тимчасово призупинено планову профілактичну госпіталізацію пацієнтів з хронічними захворюваннями за відсутності показань до ургентної госпіталізації.

За даними прес-служби, всі реанімаційні відділення міських лікарень забезпечені CPAP-апаратами і кисневими концентраторами, використання яких значно полегшує лікування важких форм пневмонії і прискорює одужання пацієнтів. Департаментом охорони здоров'я додатково розроблений план перепрофілювання відділень міських стаціонарів на випадок збільшення кількості госпіталізації пацієнтів з грипом та ГРВІ. Ліжковий фонд медичних установ Одеси дозволяє забезпечити надання медичної допомоги у повному обсязі.

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Крім того, поліклініки у всіх районах міста працюватимуть 7 днів на тиждень (у неділю – черговий лікар).

Як повідомила лікар-епідеміолог управління контролю за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Людмила Красницька, в регіоні за останній тиждень зареєстровано 18 тис. хворих на грип та ГРВІ, з яких 53,2% - в Одесі, з них близько 50% - діти до 17 років.

«Якщо в області епідемічний поріг ще не перевищено, то по Одесі зафіксовано перевищення епідпорогу на 30%. Вчора було рішення ТБНС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – УНІАН) по Одесі - про припинення навчального процесу, введення обмежень на масові розважальні заходи і введення оперативного плану», - сказала Красницька.