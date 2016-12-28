У Львівській області 4 людини померли від ускладнень після грипу

У Львівській області чотири людини померли від ускладнень грипу. Серед них двоє дітей дошкільного віку, повідомляє ТСН.

Ці факти підтверджені дослідженнями Львівського обласного лабораторного центру.

У місті Стрий чотирирічний хлопчик помер від грипу типу А, так званого сезонного.

У Золочеві 40-річна жінка мала ускладнення у формі пневмонії.

Також грип забрав життя півторарічного хлопчика в Буську та 54-річної жінки з Жовківського району.