У Львівській області 4 людини померли від ускладнень після грипу
13:29, 28 грудня 2016Новини регіонів
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Ці факти підтверджені дослідженнями Львівського обласного лабораторного центру.
Грип забрав життя 4-х осіб / Фото: УНІАН
У Львівській області чотири людини померли від ускладнень грипу. Серед них двоє дітей дошкільного віку, повідомляє ТСН.
Ці факти підтверджені дослідженнями Львівського обласного лабораторного центру.
У місті Стрий чотирирічний хлопчик помер від грипу типу А, так званого сезонного.
У Золочеві 40-річна жінка мала ускладнення у формі пневмонії.
Також грип забрав життя півторарічного хлопчика в Буську та 54-річної жінки з Жовківського району.
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