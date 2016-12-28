У січні Штаб Ахметова доставить допомогу в 94 села Донецької області

У січні 94 села і селища Донецької області отримають гуманітарну допомогу від Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Продуктові набори принесуть мобільні бригади видачі.

Читайте такожЖителі Донбасу отримують новорічні набори від Штабу Ахметова«Перший виїзд мобільних волонтерів заплановано на 10 січня. Протягом трьох тижнів вони видадуть понад 16 тисяч продуктових наборів. У «сірій зоні» допомогу, зокрема, доставлять в Піски, Дослідне, Водяне, Гранітне і Харчовик. На непідконтрольній території продуктові набори будуть видаватися в населених пунктах Амвросіївського району. Це буде вже п'ятий виїзд мобільних волонтерів в цей район», ‒розповідає Наталя Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожШтаб Ахметова видав понад 2 тисячі наборів медикаментів дітям ДонбасуПроект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.

Станом на 28 грудня 2016 року, мобільні бригади Штабу Ріната Ахметова видали понад 263 тисячі продуктових наборів.

Ознайомитися з графіком виїздів мобільних бригад у січні можна на сайті Гуманітарного штабу або за телефоном гарячої лінії 0800 509 001.