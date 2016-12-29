У Луцьку вперше презентували меню і газету, надруковані шрифтом Брайля

У Луцьку вперше презентували меню для незрячих і слабкозорих відвідувачів, надруковане рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася сьогодні, 28 грудня, в одному із закладів харчування, який підтримав ідею обласного осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії».

Читайте такожУ Луцьку презентували перше періодичне видання шрифтом Брайля

У цьому заході взяли участь представники соціально відповідальних закладів харчування, які долучилися до цієї ініціативи, а також заступник директора Волинської обласної друкарні Іван Синюк, головний редактор тижневика «Сім’я і дім» Наталія Пахайчук, незрячі та журналісти.

За словами голови Волинського обласного осередку ВГО «Генерація успішної дії» Віталія Ткачука, вперше в Луцьку два соціально відповідальні заклади на прохання організації розмістили в себе меню шрифтом Брайля. Тим самим вони поділяють думку про те, що незряча людина нарівні з іншими є суспільно корисною.

«Вона може прийти в кафе, самостійно замовити страву і розрахуватися. Вважаємо, що незряча людина - це не та, яка потребує пільг і преференцій, а людина, яка є самодостатньою. Їй треба дати можливість жити повноцінним життям»,- зазначив Ткачук.

Він висловив сподівання, що до цього соціального проекту долучаться різні заклади харчування.

Читайте такожВ Україні кожна п'ята людина втрачає зір через глаукому - МОЗКрім того, на цьому заході була представлена газета «Сім'я і дім», адаптована для незрячих. Видання, що містить 10 текстів шрифтом Брайля на 28 сторінках формату А4, вийшло до 20-річчя цього видання.

Головний редактор тижневика Наталія Пахайчук повідомила, що і першому примірнику незрячі знайдуть мотивуючі історії про людей, які мали певні труднощі, але з успіхом їх подолали і є прикладом для інших.

«Це все матеріали, які були написані протягом цього року. Їх адаптували за розміром, аби вони були більш лаконічні»,- зауважила Пахайчук.