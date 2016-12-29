У Сумах модернізували обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

У Сумах майже на 30 мільйонів гривень модернізували обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф: введена в експлуатацію нова диспетчерська та гараж на 26 санітарних автомобілів, що дозволяє бригадам медиків прибувати на виклики до хворих за встановленими тимчасовим стандартам.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Згідно із повідомленням, процес реставрації та відбудови центру екстреної медичної допомоги тривав понад 2 роки, і нарешті заклад запрацював у тестовому режимі, а загальна сума фінансування наближається до 30 млн грн. Було відремонтовано господарські приміщення, гаражі, мийки, кімнату для водіїв та пральню.

Читайте такожУ Львівській області запрацювала екстрена служба допомоги за єдиним номером «112»Як заявив голова Сумської ОДА Микола Клочко, основним завданням створення диспетчерської є оптимізація часу доїзду автомобілів швидкої допомоги до місця призначення: 10 хвилин в місті, 20 хвилин – у селі.

Обладнання та програмне забезпечення установи – від вітчизняного виробника. Вся інформація, що надходитиме до центру медичної допомоги, зберігається на серверному обладнанні та автоматично відстежується комп’ютерною системою.