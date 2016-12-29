У Марганці госпіталізували 9-річну дівчинку, тяжко травмовану на узбіччі дороги

У Марганці Дніпропетровської області водій автомобіля «ІЖ-2715», виїхавши на узбіччя дороги, тяжко травмував 9-річну дівчинку-пішохода.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, ДТП сталося 28 грудня.

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Дівчинка з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку доставлена каретою швидкої допомоги в місцеву лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Розпочато кримінальне провадження.

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