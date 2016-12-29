Штаб Ахметова доставив додому самотнім людям похилого віку та інвалідам 44 тис. продуктових наборів

Штаб Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу додому самотнім людям похилого віку та інвалідам. Як повідомили УНІАН у прес-службі Штабу, станом на 29 грудня, волонтери доставили адресно 44 тисячі продуктових наборів.

Читайте такожУ січні Штаб Ахметова доставить допомогу в 94 села Донецькій області«Адресна доставка – це підтримка найбільш нужденних людей. Вона дає змогу забезпечувати продуктами тих людей похилого віку та інвалідів, які за станом здоров'я не можуть прийти на пункт видачі і отримати набір самостійно. В більшості своїй це самотні люди, тому кожен приїзд наших волонтерів – це важлива та довгоочікувана подія, можливість поспілкуватися і відчути себе незабутим», – розповідає Наталя Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Адресна доставка гуманітарної допомоги здійснюється у 8 населених пунктах на непідконтрольній території: Донецьку, Макіївці, Ханженково, Харцизьку, Єнакієвому, Сніжному, Шахтарську і Торезі. Продукти доставляються раз в 5-6 тижнів.

Читайте такожЖителі Донбасу отримують новорічні набори від Штабу Ахметова«Я інвалід по зору. Насилу пересуваюся по квартирі. Від усієї душі дякую волонтерам за кожне відвідування, за сказане ласкаве слово. Завдяки їм хочеться жити далі. І навіть на деякий час забуваєш про свої болячки», – каже Катерина Іванівна, мешканка м. Тореза.

Щоб подати заявку на адресну доставку гуманітарної допомоги, необхідно зателефонувати на гарячу лінію Штабу 0800 509 001.