У Житомирі відкрили першу амбулаторію сімейного лікаря

В Житомирі відкрили першу амбулаторію сімейного лікаря, на яку з міського бюджету виділили 1,7 млн грн.

Читайте такожЧеркаси передали вінницькому госпіталю пересувну стоматологічну амбулаторіюЯк передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті амбулаторії загальної сімейної практики в Житомирі по вулиці Корольова, 46, взяли керівники влади міста, медики, жителі обласного центру.

За словами керівництва міста, проводяться підготовчі роботи з відкриття ще двох таких амбулаторій у інших районах Житомира.

Читайте такожФАПи в селах закривати не будуть - глава МОЗАмбулаторія сімейного лікаря, де будуть надавати первинну медичну допомогу, почне працювати з наступного року, а прийом в ній будуть здійснювати 7 лікарів: 5 – лікарів загальної практики - сімейної медицини та 2 лікарі-педіатри.

В амбулаторії обслуговуватимуть в середньому 10 тис. осіб, з них 8 тис. дорослого населення, та 2 тис. дітей. У ній будуть проводити як амбулаторний прийом пацієнтів, так і обслуговування викликів хворих додому.

У середньому щоденне навантаження на лікаря амбулаторії розраховано на 40-50 хворих, серед них 10-12 викликів на дому.

Для відкриття першої амбулаторії сімейного лікаря цього року з міського бюджету виділили 1,7 млн грн, в тому числі: 1,4 млн грн - на реконструкцію приміщення, а решту коштів-- на придбання меблів, обладнання та інвентарю.