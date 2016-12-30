В Одеській області викрили підпільне виробництво з розливу фальсифікованого алкоголю

В Одеській області правоохоронці викрили підпільне виробництво по розливу фальсифікованого алкоголю.

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, прикордонники Ізмаїльського загону спільно з співробітниками СБУ, прокуратури і обласного управління ДФС провели обшук, перевіряючи інформацію про незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих підакцизних товарів.

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У ході обшуку виявлено близько 900 літрів спирту і понад 1,4 тонни сурогатного алкоголю, який реалізовувався під виглядом коньяку, шампанського, горілки і вина.

Також було виявлено 14 пляшок харчових добавок і барвників, пристрій для газування і упаковки фальсифікованих спиртних напоїв і пластикову тару для подальшого фасування.

Крім того, правоохоронці виявили близько 4,7 тис. пачок сигарет без акцизних марок.

За повідомленням прес-служби управління СБУ в Одеській області, встановлено, що двоє ділків з Ізмаїльського району замовляли контрабандні алкоголь і тютюн для подальшої реалізації в південних областях України.

Читайте такожКількість померлих від фальсифікованого алкоголю знову зросла «Зловмисники розливали спиртне в «роздрібну тару» і реалізовували оптовим продавцям», - розповіли в прес-центрі.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних співробітники спецслужби вилучили велику кількість контрабандного алкоголю і сигарет, які зловмисники планували реалізувати напередодні Новорічних та Різдвяних свят. Зразки «продукції» направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) КК України.

В даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.