У Києві зросла кількість викликів "швидкої" через зростання захворюваності на ГРВІ та грип
09:54, 03 січня 2017Новини регіонів
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Під час новорічних свят кияни частіше викликали екстрену медичну допомогу через ГРВІ та грип.
У столиці зросли показники захворюваності на грип та ГРВІ / УНІАН
Про це каналу "112 Україна" повідомив старший лікар в Центрі екстреної медичної допомоги Вадим Ніколаєнко.
"За святкові дні Центром екстреної медичної допомоги виконано понад 5700 викликів, викликали через ДТП, травм різного характеру,серцево-судинних захворювань і температури. Свята пройшли спокійно, ми працювали в штатному режимі. Статистика викликів збільшилася через ГРВІ", - заявив Ніколаєнко.
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Також Ніколаєнко додав, що в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф функціонує 187 бригад. З них 50% лікарських, 50% фельдшерських бригад.
Медики працюють цілодобово, в добу здійснюють близько 2 тис. виїздів.
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