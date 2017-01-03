Львівщина: підлітка, який отруївся марихуаною, госпіталізовано у стані коми

У Дрогобичі Львівської області підліток отруївся марихуаною.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Національної поліції у Львівській області.

У поліцію 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про неповнолітнього пацієнта, у якого діагностували "холодову травму, судомний синдром та мозкову кому".

Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

15-річного студента одного з Дрогобицьких навчальних закладів в безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць і подзвонили батькам, які і викликали медиків.

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Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.