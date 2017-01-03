У Києві завтра очікується -17-19° морозу - одягайтеся тепліше

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 січня у Києві очікується різке погіршення погодних умов.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, завтра в столиці посилюватиметься вітер до 15-20 м/с, а 6-7 січня у зв’язку зі вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури вночі до 14-19°, місцями до 22° морозу, вдень до 11-17° морозу.

За прогнозами синоптиків, холодна погода утримається 8 та 9 січня. Також на дорогах – подекуди ожеледиця.

Читайте такожЯк запобігти переохолодженню в морозну погодуУправління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до громадян із проханням бути обережними під час перебування на вулиці, а саме: намагатися не ходити попід розлогими деревами, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

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Водіїв закликають зважати на погодні умови, бути максимально обережними на автошляхах і дотримуватись правил дорожнього руху, а також, за можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.