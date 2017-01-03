У Кропивницького ліквідували підпільний горілчаний цех

У Кропивницького правоохоронці ліквідували підпільний горілчаний цех.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Кіровоградській області, сьогодні, 3 січня, діяльність підпільного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції припинила у Кропивницькому Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

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Спирт для виробництва місцевий мешканець отримував з Черкащини. Потім у кустарних умовах він виготовляв сурогат – горілку, коньяк та настоянки. Фальсифікат розливався в антисанітарних умовах у п’ятилітрову пластикову тару та продавався на території Кропивницького та області.

На місці підпільного виробництва правоохоронці вилучили 1500 літрів готової коньячно-горілчаної продукції та 100 літрів спирту.

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Слідчі дії тривають.