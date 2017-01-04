На Хмельниччині 2-річний хлопчик втратив око, вистріливши собі в обличчя з травматичної зброї

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації обласної поліції, інцидент стався ввечері 2 січня у Красилівському районі.

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До Хмельницької обласної клінічної лікарні доставлено дворічного хлопчика із вогнепальним пораненням ока. Лікарям довелося провести видалення очного яблука.

Як з’ясувалося, тілесні ушкодження дитина отримала вдома, граючись пристроєм для відстрілу гумових куль.

За фактом відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.

Обставини події з’ясовуються.