У Києві за минулий тиждень знизилась захворюваність на грип та ГРВІ

Про це повідомив в.о. директора Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров‘я Сергій Чумак в ефірі телеканалу "112 Україна".

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«По Києву за минулий тиждень у нас зменшилася кількість звернень із захворюваннями на грип та гострі респіраторні інфекції. Але епідпоріг перевищено майже на 21%. На свята, якщо взяти дані за понеділок, то цифра значно зменшилася - 1,5 тис. Але вона не показова, тому що багато людей виїхали з міста", - сказав він.

За його Чумака, по Україні перевищення епідеміологічного порогу зафіксовано, як і раніше, в 21 області. "На сьогоднішній день в 21 області зафіксовано перевищення епідпорогу. Майже в два рази перевищено епідпоріг в Київській області, Житомирській, Херсонській, Запорізькій, Закарпатській і Чернівецькій областях», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня у МОЗ заявляли, що епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 21 області України та Києві.

30 грудня 2016 р. прес-служба Київської міської державної адміністрації інформувала, що у столиці зберігається тенденція зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Повідомлялось, що за 4 дні, з 26 до 29 грудня, за медичною допомогою звернулось 27 475 осіб, а за аналогічний період тижня перед цим - звернулося 36 031 особа.