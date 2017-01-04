У Полтаві внаслідок грипу помер 50-річний чоловік

У Полтаві від штаму грипу H3N2 "Гонконг" помер 50-річний чоловік, повідомляє ТСН.

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Про це розповіла головний інфекціоніст Полтавщини Лідія Войтенко.

"Чоловік лікував вдома пневмонію, яка виникла як ускладнення після грипу типу А (H3N2), і запізно звернувся до лікарів. Пішло ускладення. За три дні помер", - зазначила вона.

За словами фахівця, захворювання відбувалось у блискавичній формі, під час якої легені просто руйнуються. Також вона наголосила, що загиблий не був щеплений від грипу, а заразився від родичів.