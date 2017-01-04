Захворюваність на грип та ГРВІ в столиці скоротилася більш як удвічі - КМДА

Захворюваність на грип та ГРВІ в столиці скоротилася більш як удвічі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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Так, за два дні цього тижня, станом на 3 січня, за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я звернулося 7 тис. 157 осіб проти 16 тис. 684 за аналогічний період минулого тижня.

«Спостерігається зниження захворюваності на 57,1%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період захворіло 3 892 дітей проти 9 668 (зниження на 59,7%)», - повідомив Поворозник.

Читайте такожУ Києві розгорнули понад 50 пунктів обігрівуЗокрема, серед дітей до 1-го року відмічається зниження захворюваності на 45,9%, від 1 до 4 років – на 55,2%, від 5 до 9 років – 57,9%, від 10 до 14 років – на 65,4%, від 15 до 17 років – на 69,8%.

«Серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 35,5%, а серед дорослих – на 49,2%», – зауважив заступник голови КМДА.

За даними Поворозника, до лікувальних установ 2-3 січня госпіталізовано 169 осіб, у тому числі 99 дітей.

Як повідомляв УНІАН, в.о. директора Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров‘я Сергій Чумак раніше сьогодні також поінформував, що по Києву за минулий тиждень зменшилася кількість звернень із захворюваннями на грип та гострі респіраторні інфекції. Однак епідпоріг наразі все ще перевищено - майже на 21%.