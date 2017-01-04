На Київському водосховищі врятовано шістьох рибалок, яких віднесло на крижині

На Київському водосховищі врятовано шість рибалок, яких віднесло на крижині.

Читайте такожВ Україну йдуть сильні морози: лікарі попереджають про небезпеку обмороженняЯк поінформували УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району про те, що на Київському водосховищі поблизу ГЕС внаслідок скиду води утворилась промоїна, і на кризі, відірваними від берега, опинились 6 рибалок, надійшло сьогодні вдень.

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