Харківщина: у чоловіка вилучили майже 50 кг конопель

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, наприкінці грудня під час проведення санкціонованого обшуку території домоволодіння 52-річного жителя села Дворічна працівники Куп'янского відділу поліції виявили наркотичні рослини загальною вагою 44,5 кг.

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За даними поліції, власник житла зізнався, що зібрав коноплі на одному з пустирів Дворічанського району та зберігав для власного вживання. Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.