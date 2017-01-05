На Вінниччині встановили 167 пунктів обігріву - адреси й телефони
16:20, 05 січня 2017Новини регіонів
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З 6 січня синоптики прогнозують снігопади в східних районах області та морози.
Перелік пунктів обігріву на території Вінницької області додається / Фото: УНІАН
У Вінницькій області у зв’язку з ускладненням погодних умов облаштували 167
Читайте такожВ Україну йдуть сильні морози: лікарі попереджають про небезпеку обмороженняЯк повідомляє Vinnitsa.info, в облдержадміністрації опублікували перелік з адресами пунктів обігріву та номерами телефонів.
Перелік пунктів обігріву на території Вінницької області дивіться тут.
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Нагадаємо, з 6 січня синоптики прогнозують снігопади в східних районах області та морози.
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