Дніпровські школярі відправили в АТО посилки з ліками та подарунками

Учні 46-ї школи Дніпра відправили на передову 13 посилок із ліками для солдатів 93-ї бригади, які зараз захищають Україну. Воїнам послали противірусні препарати, зігріваючі чаї, растирки і мазі, повідомляє сайт міста Дніпра.

Читайте такожЖителі Донбасу отримують новорічні набори від Штабу АхметоваВзимку на них великий попит серед бійців. Гроші на ліки, а це 19 тисяч гривень, діти зібрали на благодійному шкільному ярмарку «Разом подаруємо Україні перемогу, віру, мрію!», яку проводили до Дня Святого Миколая.

Брали участь у ярмарку учні 5-11 класів. Представили понад 700 унікальних виробів. Діти продавали картини, вишивку, плетіння з бісеру, штучні квіти та солодощі, повідомляє прес-служба ДніпрОДА.

Читайте такожУкраїнці світу передали дітям учасників АТО подарунки до Дня Святого Миколая«Ми знали, що зібрані гроші підуть на добру справу. Бійцям потрібна наша увага та допомога. На війні часто трапляються не тільки поранення, але і застуда. Ліки допоможуть хлопцям швидше одужати», - впевнена учениця 7-го класу 46-ї школи Дніпра Анастасія Римшина.

«Усього ми зібрали близько 40 тисяч гривень. Допомагали рахувати гроші батьки. Частину коштів витратили на подарунки для дитячого інтернату в місті Часів Яр Донецької області. Передали дітям творчі та канцелярські набори, іграшки та книги. На решту грошей – 19 тисяч гривень – купили ліки бійцям», - каже учениця 7-го класу 46-ї школи Дніпра Марія Набойченко.

«Такими вчинками діти показують своє ставлення до України. Захисники цінують це. Вони знають, заради кого відстоюють мир», - сказала радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

Ліки підбирали спеціально за замовленням військових лікарів. Бійці 93-ї бригади отримають посилки вже через кілька днів – на Різдво. Також діти передали захисникам український прапор. На ньому написані їхніми руками теплі побажання для героїв.

«Повертайтеся живими з перемогою!», - школярі передають своє найзаповітніше бажання.