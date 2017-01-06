В Одеській і Чернівецькій областях зафіксували спалах пташиного грипу

В Одеській області ветеринари зафіксували спалах гострого вірусного захворювання – пташиного грипу.

Як повідомили УНІАН у Головному управління Держпродспоживслужби в Одеській області, згідно з оперативною інформацією, захворювання зафіксовано в селі Мирне Кілійського району. Відзначається, що в сільськогосподарському підприємстві «Дружба», станом на 5 січня, зареєстровано загибель 1099 голів птиці (кури та гуси) з 10251 голів (4831 курей і 5420 гусей), що є в господарстві.

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При дослідженні відібраних проб патологічного біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) у четвер встановлений діагноз - грип птиці.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації захворювання 6 січня заплановано проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кілійській райдержадміністрації, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації грипу птиці, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

Відзначається, що для координації виконання заходів в Одеську область виїхали фахівці Держспоживслужби, Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Державного центру ветеринарної медицини птахівництва.

Читайте такожУ Херсонській області зафіксовано спалах пташиного грипу - ДержпродпотребслужбаВ осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження вірусу пташиного грипу.

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували випадок гострого вірусного захворювання – пташиного грипу в Чернівецькій області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель курей від вірусу пташиного грипу в підсобних господарствах у селі Чортория Кіцманського району. Всього, за попередньою інформацією, в домашніх господарствах цього населеного пункту утримується близько 969 голів птиці різних видів.

Із метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів пташиного грипу Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кіцманській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації спалаху захворювання, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника пташиного грипу.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні в 2016 році ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Довідка УНІАН, пташиний грип - гостра вірусна інфекція птиці, що характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як домашня птиця, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни й вживають відповідних заходів із ліквідації захворювання (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.