У гірських районах України висока лавинна небезпека - будьте обережні

Український гідрометеорологічний центр попереджає про лавинну небезпеку в гірських районах трьох західних областей.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожНа Київському водосховищі врятовано шістьох рибалок, яких віднесло на крижині«За прогнозами Укргідрометцентру, 6 січня у зв’язку із сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожРятувальники попереджають про лавинну небезпеку в КарпатахТакож сказано про те, що 6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях очікуються сильні снігопади й хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15–20 м/с, на Одещині та Миколаївщині – місцями 25 м/с; на дорогах країни ожеледиця.