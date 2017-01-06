У Краматорську у сміттєвому контейнері знайшли мертве немовля

У Краматорську в сміттєвому баку знайшли тіло мертвої новонародженої дитини.

Читайте такожУ Вінницькій області жінка народила в туалеті дитину і викинула її у смітникЯк повідомляє міський відділ поліції, сьогодні близько 8-ї години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення від двірника, що у сміттєвому контейнері вона знайшла тіло немовля.

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На місці події поліція виявила тіло дівчинки без ознак життя. Працюють експерти та прапвоохоронці. Розслідування кримінального провадження взяв під особистий контроль начальник Головного управління Національної поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Вживаються заходи із встановлення місцезнаходження матері загиблого немовля.