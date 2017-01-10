У Житомирі через переохолодження загинув чоловік

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції міста, тіло загиблого поліцейські виявили вчора, 9 січня.

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“Здійснюючи патрулювання, поліцейські отримали виклик, що в 1-му провулку Кармелюка під хвірткою лежить невідомий. Прибувши на виклик, при перевірці ознак життя пульсу і дихання у нього патрульні не виявили", – повідомили в прес-службі поліції.

Патрульні викликали швидку медичну допомогу, працівники якої констатували смерть громадянина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік проживав неподалік і загинув від переохолодження. Для встановлення остаточних причин смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області протягом 8 січня від переохолодження померли дві людини, ще семеро були госпіталізовані з обмороженнями.