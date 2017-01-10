На Львівщині за добу від переохолодження померли 2 людини, 7 госпіталізовані з обмороженнями
12:19, 10 січня 2017Новини регіонів
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У Львівській області протягом 8 січня від переохолодження померли дві людини, госпіталізовані в лікарні з переохолодженням та обмороженнями сім осіб.
Температура повітря у Львівській області 9-13 градусів морозу / meteoprog.ua
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
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Згідно з повідомленням, померли жителі Золочівського та Кам'янка-Бузького районів. Постраждали жителі Миколаївського, Жидачівського, Золочівського, Кам'янка-Бузького районів та міста Борислав.
За даними Львівського метеоцентру, в області сьогодні сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 2 - 6 м/сек. Температура повітря 9-13 градусів морозу.
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