На Волині однорічна дитина загинула в результаті короткого замикання гірлянди

У Волинській області однорічна дитина загинула під час пожежі, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної гірлянди.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, пожежа трапилась в приватному будинку в селі Дорогиничі Локачинського району 9 січня близько 15:00.

В будівлі на той час перебувало троє осіб: двоє дорослих та дитина 2015 р.н.

Як відзначили в секторі комунікації, дитина у віці рік і два місяці, отримала термічні опіки і отруєння чадним газом, які призвели до смерті. Двоє інших постраждалих отримали отруєння, в результаті вдихання продуктів горіння.

За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електричної мережі під час користування електричною гірляндою.

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Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення про та ніші події.

Як додали у прес-службі УДСНС у Волинській області, під час ліквідації цієї пожежі з даху будинку впав пожежник. 40-річний чоловік отримав забої грудної клітки та хребта. Наразі рятувальник госпіталізований в Локачинську центральну райлікарню.