У Херсоні вилучили фальсифікований алкоголь вартістю 2,6 млн грн

У Херсоні правоохоронці вилучили фальсифікований алкоголь вартістю 2,6 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС у Херсонській області, перед різдвяними святами працівниками фіскальної служби та співробітниками УСБУ в АР Крим було встановлено групу осіб, які на території області розповсюджували фальсифіковані алкогольні напої.

Під час обшуку, проведеного у минулі вихідні в складських приміщеннях херсонського підприємства, правоохоронці знайшли 36540 пляшок горілки торговельної марки відомого українського виробника, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,6 млн грн.

Читайте такожУ пацієнтів, які отруїлися сурогатним алкоголем, порушуються процеси згортання крові - токсикологБуло відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Слідство здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.

На даний час слідчі дії тривають.