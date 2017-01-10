Директора санаторію підозрюють у привласненні понад 1 млн грн, виділених на реабілітацію бійців АТО

Директору санаторію «Джерельце» повідомлено про підозру у привласненні понад 1 млн грн, виділених на реабілітацію бійців АТО.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

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«У ході досудового розслідування встановлено, що директор оздоровчого комплексу шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей привласнила понад 1 млн гривень, виділених на реалізацію бюджетної програми «Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що дії посадової особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

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