У Житомирській області знизилась захворюваність на грип та ГРВІ

Про це повідомили у прес-службі Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров‘я.

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«По Житомирській області за минулий тиждень у нас знизилася кількість звернень із захворюваннями на грип та гострі респіраторні інфекції. За перший тиждень 2017 року на грип та гострі респіраторні захворювання захворіли 7489 осіб, що на 36,5% менше, ніж за попередній тиждень, і на 7,7% нижче епідемічного порогу. Але епідпоріг перевищено у Коростишівському, Олевському, Новоград-Волинському, Радомишльському, Романівському, Ружинському, Черняхівському, Житомирському районах, містах Житомирі та Бердичеві», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що захворюваність серед дитячого населення у Житомирській області за минулий тиждень знизилася у порівнянні з попереднім тижнем на 44,4%.

«Серед дитячого населення, в порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність знизилася на 44,4%. Захворіли 4020 дітей. Кількість дітей серед захворілих теж знизилася. Найвищі показники серед дітей до чотирьох років», – йдеться у повідомленні.

Усього госпіталізовано 503 особи, що на 21% менше, ніж за попередній тиждень. З них 378 (75,1%) становлять діти.

Як повідомляв УНІАН, у місті Житомирі та у більшості районів Житомирській області та у Житомирі з огляду на велику захворюваність дітей з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань оголошено карантин. Очікується, що діти вийдуть на навчання після карантину та канікул 16 січня.