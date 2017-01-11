У Вінниці розслідують обставини смерті однорічної дитини

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, 10 січня 50-річна жінка виявила у будинку своїх сусідів на вулиці Бевза тіло однорічного хлопчика. При цьому зазначається, що матір хлопчика «перебувала у стані алкогольного сп’яніння».

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Також, за даними поліції, на момент приїзду слідчо-оперативної групи в будинку перебували нетвереза подруга матері загиблого хлопчика та чоловік, який винаймав кімнату у будинку.

«Тіло дитини знаходилось на підлозі в одній з кімнат будинку. Обставин смерті хлопчика ніхто з присутніх пояснити не зміг», - сказано в повідомленні.

Як зазначають в поліції, «за словами матері, увечері дитина почувалася добре, а серед ночі вона виявила, що хлопчик не подає ознак життя. За допомогою медиків жінка не звернулась, злякавшись відповідальності за недогляд за дитиною».

Відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Правоохоронці проводять слідчі дії для з’ясування обставин смерті.

В поліції повідомляють, що «тіло дитини без ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу», а після встановлення причин смерті хлопчика буде надана остаточна правова кваліфікація події.