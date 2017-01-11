У Новоазовському районі серед бойовиків зафіксовано спалах "щурячої інфекції"

Серед бойовиків підрозділів 1-го АК «ДНР», які перебувають на позиціях в Новоазовському районі Донецької області, зафіксовано спалах захворювання «щурячої інфекцією» - туляремію (зооантропонозна інфекція, що передається людині при контакті з тваринами, а також через воду або заражені продукти).

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Як повідомляє група «Інформаційне опір», хворих доставляють в Донецьк, в інфекційне відділення лікарні ім.Вишневського (ЦМКЛ №1), де розміщують в окремих боксах.

Інформація про кількість інфікованих осіб та летальних випадках засекречена в медичній документації діагноз не вказується.