У Новоазовському районі серед бойовиків зафіксовано спалах "щурячої інфекції"
13:39, 11 січня 2017Новини регіонів
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Туляремія - зооантропонозная інфекція, що передається людині при контакті з тваринами, а також через воду або заражені продукти.
Інформація про кількість інфікованих осіб та летальних випадках засекречено в медичній документації діагноз не вказується / Фото: УНІАН
Серед бойовиків підрозділів 1-го АК «ДНР», які перебувають на позиціях в Новоазовському районі Донецької області, зафіксовано спалах захворювання «щурячої інфекцією» - туляремію (зооантропонозна інфекція, що передається людині при контакті з тваринами, а також через воду або заражені продукти).
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Як повідомляє група «Інформаційне опір», хворих доставляють в Донецьк, в інфекційне відділення лікарні ім.Вишневського (ЦМКЛ №1), де розміщують в окремих боксах.
Інформація про кількість інфікованих осіб та летальних випадках засекречена в медичній документації діагноз не вказується.
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